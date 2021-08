Borja renova com o Palmeiras para ser emprestado ao Grêmio

Borja está com a saída encaminhada do Palmeiras rumo ao Grêmio por empréstimo. O atleta renovou com o Palmeiras por mais um ano, até o final de 2023, como uma das condições impostas pelo clube para concretizar a negociação com o clube gaúcho.

O acordo deve render US$ 1 milhão (R$ 5,21 milhões) aos cofres do Verdão e se estenderá até o final de 2022. As tratativas evoluíram e dependem de questões burocráticas. O anúncio pode ocorrer nos próximos dias.

Segundo a Rádio Guaíba, o clube gaúcho terá direito à compra de 50% dos direitos do atacante por U$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual) ao final de 2021. Caso não exerça essa opção, o Grêmio deverá obrigatoriamente liberar Borja se o Palmeiras receber (e aceitar) uma eventual proposta.

Além de receber o salário de cerca de 100 mil dólares (R$ 520 mil, na notação atual) de forma integral do clube gaúcho, o colombiano ainda deve receber uma compensação que subirá seus vencimentos para R$ 800 mil por mês, entre salários, luvas e outros encargos.