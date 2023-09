Bombeiros seguem a procura de jovem que desapareceu em rio de Sonora

O Corpo de Bombeiros segue neste domingo (3) com as buscas ao jovem de 26 anos, que desapareceu na tarde da última sexta-feira (1º), após escorregar enquanto lavava os pés no Rio Correntes, no município de Sonora, a 322 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com outros dois jovens, realizavam viagem de Juína, no Mato Grosso com destino a cidade de Cascavel, no Paraná. No caminho, resolveram parar para tirar fotos da região e lavar os pés no rio Correntes.

Os amigos do jovem que estavam na viagem, disseram que todos estavam na margem, quando a vítima escorregou para uma área mais profunda do rio. Um deles teria pulado na água para tentar resgata-lo, mas não obteve sucesso e também começou a se afogar.

Uma terceira pessoa também entrou na água para ajudar os dois jovens, mas conseguiu resgatar apenas o segundo amigo. A primeira vítima foi levada pela correnteza e desapareceu.