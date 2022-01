Bombeiros combatem incêndio no Parque Municipal de Naviraí há uma semana

Desde o primeiro dia de 2022, equipes da Gerência Municipal de Meio Ambiente e o 6º SGBM (Subgrupamento de Bombeiros Militar) de Naviraí estão atuando no combate ao incêndio florestal no Parque Natural Municipal das Várzeas do Rio Ivinhema. O Parque Natural Municipal de Naviraí é a maior reserva ambiental municipal do Brasil.

Na manhã de domingo (2), servidores da Gerência de Meio Ambiente, com o apoio de um caminhão pipa da Usina Rio Amambai retomaram as ações de combate às labaredas. À tarde, a ação recebeu o reforço de 15 Bombeiros Militares.

A operação está em fase de ampliação do SCI (Sistema de Comando de Incidentes), que terá como Posto de Comando o quartel do 6º SGBM de Naviraí e dois postos avançados, um na fazenda Vaca Branca e outro na sede do Parque Estadual.

O Corpo de Bombeiros Militar mobilizou na quinta-feira (6) para o local uma aeronave do GOA Grupamento de Operações Aéreas) e mais três GCIFS das unidades de Dourados, Amambai e Ponta Porã.

Juntamente com o CAP BM Pedroso da unidade de Costa Rica, a fim de intensificar o combate ao incêndio florestal e poder controlá-lo o mais rápido possível, com abafadores e técnicas específicas as equipe eliminam os focos de incêndios, porém, o fogo se alastra com facilidade devido à vegetação totalmente seca e ventos fortes.

Um dos Bombeiros que participou do combate ao incêndio afirmou que o tempo quente e a vegetação com a folhagem seca, aliados ao vento que tem trocado de direção constantemente, tem contribuído para alastrar o fogo em direções diferentes, dificultando o trabalho de combate.

“Seguimos firmes no combate. Uma chuva é a grande esperança para que este incêndio seja eliminado em definitivo. Dá tristeza ver o fogo consumindo tudo onde temos uma flora e fauna abundantes, inclusive, com grande número de animais silvestres onde registramos até a presença da onça pintada”, lamentou Luiz Alberto Junior. O Parque Natural Municipal de Naviraí é a maior reserva ambiental municipal do Brasil.

