Bolsonaro quer propor fundão eleitoral de R$ 4 bilhões

O presidente Jair Bolsonaro indicou no início desta semana que irá propor orçamento de R$ 4 bilhões para o fundão eleitoral. Nos bastidores, parlamentares já comentavam nos últimos dias que o presidente estaria disposto a um meio termo em relação ao valor aprovado pelo Congresso na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), de R$ 5,7 bilhões para este fim.

“Vou deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. A lei é quase R$ 4 bilhões, o extra de R$ 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, estou incurso na lei de responsabilidade”, afirmou o presidente, pela manhã, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada na segunda-feira (26).

Bolsonaro é refém do Centrão, afirma Lula

O ex-presidente Lula (PT) afirmou, em entrevista à Rádio Difusora de Goiás, na manhã desta terça-feira (27), que o presidente Jair Bolsonaro está “refém” do Centrão. A fala se dá no mesmo dia em que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) aceitou o convite de Bolsonaro para assumir o ministério da Casa Civil.

Novo comando da Casa Civil

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) aceitou, nesta terça-feira (27), o convite para assumir como ministro da Casa Civil. Ele participou de reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.

Diferente de outros casos, foi o próprio Ciro que anunciou a confirmação, e não Bolsonaro. O político do PP fez o anúncio em sua conta oficial no Twitter. “Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita”, disse.

De saída do cargo, o atual ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, já conversa sobre a transição com Ciro Nogueira, de acordo com a assessoria do ministro. Acesse também: Reinaldo Azambuja defende uso de urnas eletrônicas

(Com informações Valor Econômico)

Jornal Impresso