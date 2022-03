Bolsonaro autoriza FAB a trazer também pets de brasileiros que deixaram a Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro resolveu atender a pedido que recebeu por meio das redes sociais e determinou que brasileiros a serem repatriados da Ucrânia nos aviões da FAB sejam autorizados a trazer também seus pets.

“Brasileiros que deixaram a Ucrânia e agora se encontram em Varsóvia, na Polônia, encontraram em contato conosco para que possam estar acompanhados de seus animais de estimação no voo de repatriação organizado pelo Governo Federal”, relatou o presidente no Instagram.

De acordo com o Diário do Poder, ele contou haver conversado sobre o assunto com os ministros das Relações Exteriores, embaixador Carlos França, e da Defesa, general Braga Netto, e chegaram à conclusão que a solicitação dos brasileiros poderia ser atendida.

“Dei sinal verde à FAB para o embarque dos cães que acompanham aqueles brasileiros no retorno à Pátria”, informou Bolsonaro.

Duas aeronaves multimissão KC-390 Millenium da FAB seguirão para Varsóvia nesta segunda-feira (7) transportando 11,6 toneladas de donativos humanitários, incluindo equipamentos com capacidade para produzir 300 mil litros de água potável por dia.