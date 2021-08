Bolsonaristas sobem a hashtag Força Bolsonaro com mais de de 50 mil menções conquistando o top trends do Twitter. A rede social do “passarinho azul” tem apoiadores aclamando o presidente da República e opositores lamentando o assunto e ridicularizando a situação.

Leia os comentários. “Bolsonaro já é forte! Nós somos fortes! Então força pra todo mundo, beleza?” postado por @MiriamTaokei100. Há o slogan presidencial: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Ou o posta da @taoquei1 “Vamos subir um #ForçaBolsonaro Só pra mostrar pra essa mídia e oposição que nós estamos aqui? Bora!”

Há os mais extremistas como @EdsonAran. “Muito radical a hashtag #ForcaBolsonaro. Não precisa enforcar, basta empichar. E depois prender.” Ou então, o @buscainet. “Eles só vão obedecer a Lei quando cada motoqueiro desse estiver com uma dose de 7.62mm da Bolsoquina nas mãos, só aguardando a ordem de “armar Baioneta” dada pelo comandante in chefe das FFAA.#ForçaBolsonaro”.

#STFproibiusim é “O” assunto do Brasil. Pelo menos no momento com mais de 86 mil menções e subindo. A hashtag está movimentando o Twitter. Os usuários da rede do “passarinho azul” contestam o que o STF (Supremo Tribunal Federal) diz.

Esta briga sem fim, voltou a ser o principal tema nas ruas e redes. O que aconteceu após, o presidente Jair Bolsonaro voltar a dizer que o Supremo Tribunal Federal concedeu mais poderes para governadores e prefeitos do que para o governo federal. Destacando que isso aconteceu durante o combate à pandemia.