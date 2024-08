Bolsa Família: pagamentos de agosto começam nesta segunda-feira

Os pagamentos de agosto do Bolsa Família começam nesta segunda-feira (19) para 20,76 milhões de famílias. O investimento do Governo Federal é de R$ 14,12 bilhões neste mês, o que dá um benefício médio de R$ 681,09. Com o foco na infância e adolescência, o programa alcança mais de 16,48 milhões de crianças de zero a 11 anos e 7,73 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos. São 24,22 milhões de pessoas nessas faixas etárias, o que corresponde a 44,4% do total.

Esse é o público atendido pelos benefícios primeira infância de R$ 150 e variável familiar criança e adolescente de R$ 50. Além de, indiretamente, serem contemplados pelos benefícios variável familiar gestante e nutriz de R$ 50 cada. Para Jenivalda Santos, 53 anos, marisqueira em São Cristóvão, Sergipe, o valor do benefício é o que garante a renda familiar.

“Eu recebo o Bolsa Família e para mim e para todos que precisam, é uma ajuda. Muitas mães que têm filhos, crianças pequenas e não podem trabalhar, vivem disso. Eu tenho uma filha e ela vive disso, porque as crianças são pequenas, não tem creche, não tem com quem deixar e o Bolsa Família é uma grande ajuda”, relatou a beneficiária.

Em agosto, são R$ 1,32 bilhão em Benefício Primeira Infância (BPI) para mais de 9,35 milhões de crianças de zero a seis anos. Outros R$ 53,74 milhões são destinados para as famílias de 1,14 milhão de gestantes, enquanto R$ 19,65 milhões vão para as residências de 408,19 mil nutrizes.

Pelo Benefício Variável Familiar para as crianças e adolescentes de sete anos a 16 anos incompletos o investimento é de R$ 567,49 milhões para alcançar 12,37 milhões de pessoas. Para 3,16 milhões de adolescentes de 16 anos a 18 anos incompletos o repasse é de R$ 142,16 milhões.

Com Informações Agência GOV