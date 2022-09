Black Friday Fronteira segue até domingo com 50% de descontos

Começou ontem (7) a Black Friday Fronteira 2022, com descontos de até 50% em 150 lojas de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A ação promocional segue até 11 de setembro, com expectativa de atrair mais de 40 mil turistas. A previsão é de movimentar cerca de 30 milhões de dólares nas duas cidades vizinhas.

O lançamento ocorreu no dia 9 de agosto, em Campo Grande. A solenidade foi no Senac Turismo e Gastronomia.

O presidente do Sistema Comércio, Edilson Araújo, ressaltou a importância de apoiar a ação que se reverte em benefícios para toda a economia e também à população.

“Ao mesmo tempo em que as pessoas podem acessar produtos com preços promocionais, toda a cadeia de comércio e serviços se favorece do grande fluxo de pessoas, movimentando a rede hoteleira, a gastronomia e assim por diante. Também ajuda o comerciante a ter fluxo de caixa e se a preparar para as vendas de fim de ano”, disse.

A última edição que foi realizada na fronteira aconteceu em 2019. Em 2020 e 2021 não houve o evento, pela pandemia da COVID-19.

Edição no Brasil

No Brasil, a Black Friday é realizada no mês de novembro, normalmente na última sexta-feira do mês.

No entanto, alguns já começam os preparativos uma semana antes ou até mesmo no mês inteiro. Nesta época, lojas aderem a descontos, promoções e facilidades de pagamentos. No ano passado, foram movimentados cerca de R$ 259 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo levantamento feito pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio).

Por Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.