Beto Pereira começa a assumir protagonismo com filiações de vereadores

Apesar de estar sendo mantido como pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB, o deputado Beto Pereira até agora manteve-se em segundo plano quando se trata de defender a sua pré-candidatura deixando o papel de responder os questionamentos sobre o seu potencial principalmente para o presidente regional do partido o ex-governador Reinaldo Azambuja. Com a abertura da janela partidária Beto Começa a aparecer um pouco mais e já no primeiro ato de filiação do vereador Papy ele que aconteceu na noite de quinta-feira, já apareceu, senão a frente pelo menos ao lado de Azambuja no evento e isso deve se tornar rotina nas próximas semanas quando uma fila de integrantes da Câmara está prestes a assinar ficha de filiação ao partidos do Tucanos.

“Quem está comandando busca pela filiação de vereadores é o Beto que é o presidente municipal do PSDB de Campo Grande “. Disse recentemente o ex-governador Reinaldo Azambuja ao ser indagado sobre qual o tamanho que que a bancada de vereadores do PSDB deverá ter até o fechamento da janela partidária , previsto para o dia 5 de abril. Apesar de uma mudança de postura todos sabem que a atração de vereadores pode até começar (ou terminar) por Beto Pereira mas só é concretizada com o aval do ex-governador que é o presidente regional do PSDB e que , inclusive esteve presente no evento que levou Papy do Solidariedade para o ninho dos Tucanos.

A ideia dos Tucanos é procurar fortalecer Beto Pereira com a concretização do fortalecimento da bancada do PSDB na Câmara para que os vereadores já comecem a levar seu nome para os bairros e consequentemente isso possa vir ase refletir nas pesquisas. Um dos mais influentes Tucanos disse que essa mudança de postura de Beto Pereira , determinada pela direção do PSDB visa também o envolvimento mais efetivo do pré-candidato após a janela partidária quando devem ser implementadas as articulações para a composição das alianças e, principalmente escolha do candidato a vice.

“Eu não vim aqui para disputar uma eleição. Eu vim para o PSDB para criar raízes, para ficar. Mas para fazer parte de um partido de verdade, para congregar e ajudá-lo a crescer de verdade”, afirmou o vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy, ao se filiar ao ninho tucano, no primeiro dia da janela partidária. “Desde que eu conheci você, eu vi algo muito presente na sua vida, primeiro a sua lealdade com os seus pares, segundo a sua lealdade com os seus amigos, mas sobretudo a sua presença com a sua família. Não há dúvida alguma de que essa vitória acontecerá não por conta desse apoio, não por conta desse gesto, mas por conta dessa militância que respeita você e vê em você um grande líder, um vereador preparado”, disse o pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Pereira.

“Política é de construir pontes, política não é guerra, política não é uma batalha. Fazer uma boa política, Papy, é algo que você tem na sua veia, no seu sangue. Você não imagina a alegria de ter você aqui hoje, porque Campo Grande precisa de gente que faz uma boa gestão, que encara os problemas de frente”, completou Azambuja.

