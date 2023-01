Bêbado e na contramão, motorista bate em ônibus no corredor da Brilhante

Um motorista, visivelmente embriagado, entrou na contramão no corredor de ônibus da Rua Brilhante, esquina com a rua Hermenegildo Pereira, no bairro Vila Bandeirantes e atingiu um veículo do transporte coletivo na manhã desta sexta-feira (13).

O carro, do tipo Volkswagen Gol, estava com três pessoas, sendo que duas delas foram resgatadas e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Já o motorista foi preso em flagrante pela Polícia Militar, pois além de trafegar na contramão, foi identificado 0,77 miligramas de álcool por litro no sangue.

O motorista do transporte coletivo passa bem e não precisou de atendimento médico. O ônibus era do tipo recolhe, e seguia para o terminal. Não havia passageiros no interior do veículo no momento da batida.

Dentro do veículo foram encontradas garrafas de vodka, e uma delas foi parar embaixo do ônibus com a força da batida. Além disso, havia uma arma artesanal, provavelmente fabricada em casa e um rádio de comunicação. O carro ficou com a parte frontal completamente destruída.

Os ocupantes ainda não foram identificados. O condutor foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Funcionários do Consórcio Guaicurus também estiveram no local do acidente.