BBB22: Naiara Azevedo chora e pede psicólogo após levar bronca da produção

Naiara Azevedo levou uma bronca da produção do BBB22, nesta sexta-feira (21), logo após a realização da Super Prova, vencida pela dupla formada por Rodrigo Mussi e Douglas. Desta vez, a cantora se reuniu com os colegas do confinamento para uma oração antes do almoço, quando se dirigiu diretamente aos assinantes do Globoplay.

“Sejam pessoas da casa ou quem assiste pelo pay-per-view, independentemente da religião…”, quando foi interrompida pela voz. “O jogo é dentro da casa. Não é pra fora, pra quem tá assistindo. Joguem o jogo interno”, disse a voz da produção. Na sequência, todos os brothers começaram a rezar o Pai Nosso. Mais tarde no gramado da casa, Naiara Azevedo chorou em conversa com Tiago Abravanel, e avisou ao neto de Silvio Santos que iria pedir uma conversa com a psicóloga do reality show. (com Metrópoles)