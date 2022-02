BBB22: Maria é expulsa do programa após agredir Natália durante jogo

A TV Globo decidiu expulsar a participante Maria, do “BBB 22”, após polêmicas no jogo da discórdia da última segunda-feira (14). Acusada pela web de ter agredido Natália com um balde durante a dinâmica, a sister havia conversado com Vyni e revelou que a colega de confinamento a deixou com ódio.

Nossa gente, a baldada da Maria foi pesada, achei absurdo! #BBB22pic.twitter.com/3kEdxVTEzK — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 15, 2022

“Ela (Natália) me deixou com muito ódio, na hora não raciocinei na hora que eu fiz e (…) sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa”, disse durante uma conversa com o participante da pipoca.

Veja o momento

A reação do pessoal quando a voz falou que Maria foi desclassificada #BBB22 pic.twitter.com/Me4CUBvMxB — PEDRAO (@Itspedrito) February 15, 2022

Em choque Natália afirma que não queria gerar isso para a concorrente.