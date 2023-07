Batida entre veículo e carreta resulta em morte de casal de jovens na MS-157

Na manhã deste sábado (1). o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma carreta bitrem, que ceifaram a vida dos jovens Douglas J. B. Oliveira (22) e Maria E. B. da Silva (18), na rodovia MS-157, a cerca de 10 quilômetros do perímetro urbano de Maracaju. O motorista do caminhão ficou ileso.

Segundo Maracaju Speed, de acordo com análise primaria do local, o veículo Gol se deslocava no sentido Itaporã/Maracaju da referida rodovia e em dado momento o motorista Douglas perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contraria, colidindo frontalmente com a carreta que trafegava em sentido contrário.

O veículo Gol ficou preso embaixo da carreta e foi arrastado por cerca de 80 metros, o que ocasionou morte instantânea das vítimas deixando seus corpos presos as ferragens. A equipe da Perícia de Dourados, composta por Peritos e um agente de Polícia Cientifica, estiveram no local e realizaram os levantamentos de praxe, liberando a retirada dos corpos das ferragens.

Os militares do Corpo de Bombeiros, trabalharam por cerca de 90 minutos, para conseguirem retirar ambos os corpos dos jovens, das ferragens do veículo que ficou totalmente esmagado.