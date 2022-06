Barco de Bruno Pereira e Dom Phillips é encontrado

O barco onde estava Bruno Pereira e Dom Phillips foi encontrado no Amazonas, no rio Itacoaí, nas proximidades da comunidade de Cachoeira, na noite deste domingo (20). A lancha estava a 20 metros de profundidade, com sacos de areia para não flutuar.

O local foi indicado por Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, preso no sábado (18). Ele é um dos oito suspeitos de ter assassinado Bruno e Dom – três deles já foram presos durante as investigações sobre o caso.

Além do barco, foi encontrado um motor Yamaha 40 hp e quatro tambores que eram de propriedade do Bruno, sendo três em terra firme e um submerso. As evidências serão submetidas a perícia nos próximos dias para ajudar a elucidar o crime. Conforme o delegado Alex Perez, titular da 50a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte, foram quase cinco horas de operação.

Outros suspeitos de cometer o crime

O Comitê de Crise da Polícia Federal identificou outros 5 suspeitos de participar da ocultação dos cadáveres. Os suspeitos foram localizados e ouvidos pelos agentes que atuam na operação, mas estão respondendo em liberdade. Até o momento, os nomes não foram divulgados.

Ocultação de cadáver prevê uma pena inferior a quatro anos de prisão, portanto, os suspeitos devem responder as acusações em liberdade. “As investigações continuam no sentido de esclarecer todas as circunstâncias, os motivos e os envolvidos no caso”, disse em nota a PF.

Bruno e Phillips foram mortos a tiros

De acordo com exames periciais, os dois foram mortos a tiros, com munições de caça. Bruno foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na cabeça. Já Dom foi baleado uma vez, no tórax.

As investigações continuam no sentido de esclarecer todas as circunstâncias, os motivos e os envolvidos no caso. Mesmo ainda incerto, as investigações apuram se há relação com a atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.