Baixa umidade e altas temperaturas marcam a sexta-feira

O tempo firme deve marcara sexta-feira (25) e predominar ao longo do final de semana em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, devido a atuação de uma massa de ar seco. A previsão é de sol forte e pouca nebulosidade, com altas temperaturas em todo Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) há um sistema de alta pressão atmosférica que vai inibir a formação de nuvens de chuva. As temperaturas entram em gradativa elevação, especialmente nas regiões pantaneira e norte onde os termômetros podem registrar máximas acima de 35°C.

Essas condições acendem o alerta para a umidade relativa do ar que neste final de semana tendem a ficar entre 15-35% no Estado. Além do uso de protetor solar e umidificador de ar, recomenda-se aumentar a ingestão de líquidos, evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, geralmente, entre às 14h e 16h.

Para esta sexta-feira (25) o Cemtec não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no extremo norte do Mato Grosso do Sul. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Campo Grande amanheceu com céu claro e registro de 21ºC. A máxima deve chegar hoje aos 33ºC.Outras máximas previstas para esta sexta-feira são de 31ºC em Ponta Porã, 32ºC em Costa Rica, 33ºC em Dourados e Três Lagoas, 34ºC em Maracaju, 36ºC em Porto Murtinho, Coxim e Jardim, 37ºC em Corumbá, 38ºC em Aquidauana.