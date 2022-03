Audiência pública em Chapadão do Sul reúne dezenas de pessoas para discutir obras na MS-306

No fim da tarde de ontem (24), autoridades políticas e moradores da cidade de Chapadão do Sul, localizada a 331 km de Campo Grande, reuniram-se na Câmara dos Vereadores em uma audiência pública para debater a reestruturação da MS-306. O evento foi promovido pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) em parceria com a prefeitura municipal.

Atualmente, a rodovia atravessa o perímetro urbano de Chapadão e, além de segregar a cidade, segundo os moradores, gera um grande tráfego de veículos pesados na região, que tende a ser direcionado para dentro dos bairros quando a faixa central da pista foi interditada para obras. Por conta disso, foi aberta um consulta pública para que a população auxiliasse com soluções e opinasse sobre a construção de um contorno rodoviário, que desviaria o trânsito de viajantes para o entorno do município.

Todas as propostas, incluindo uma nota técnica produzida sobre os dois principais projetos viáveis, foram apresentadas na Casa de Leis nesta quinta-feira. Compuseram a mesa de autoridades o prefeito João Carlos Krug; o diretor de Transportes, Rodovias e Portos, Matias Gonsales; Carlos Alberto Assis, representando o diretor-presidente da Agems; a 1ª vice-presidente da Câmara de Vereadores, Alline Tontini; o promotor de Justiça de Chapadão do Sul, Matheus Cartapatti; e o diretor presidente da Way 306 (concessionária responsável pelo trecho que cruza a cidade), Paulo Lopes.

Além deles, esteve presente grande parte do secretariado e o vice-prefeito João Buzoli por parte do Executivo municipal, além de outros cinco vereadores. Estima-se que havia quase 100 pessoas no local.

Os presentes puderam assistir a um vídeo que mostra como deve ficar o perímetro urbano da MS-306 após a reforma, prevista para ser concluída até 2024. A ideia é construir um grande canteiro – atravessado por uma ciclovia – entre as duas pistas, que serão alargadas.

Ao fim, todos puderam fazer questionamentos e tirar dúvidas com os técnicos e autoridades.