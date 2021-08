Assim como Tarcísio, quase 10 mil imunizados morrem com COVID-19 no Brasil

Os quase 10 mil mortos equivalem a 3,68% do total de óbitos por covid em um curto período

Pelo menos 9.878 brasileiros que morreram por covid-19 no Brasil já haviam tomado as duas doses da vacina ou a aplicação única do imunizante da Janssen, revela uma pesquisa com os dados do Ministério da Saúde.

Assim como o ator Tarcísio Meira morreu, mesmo imunizados com duas doses, os idosos com mais de 70 anos são as principais vítimas, diz a pesquisa. São 8.734 pessoas que morreram nessa idade e 23 mil que foram internadas já tinham recebido as duas doses.

Segundo o levantamento da plataforma de monitoramento da pandemia das universidades estaduais USP e Unesp. outras 28.660 pessoas vacinadas foram internadas, representando quase 3% do mais de um milhão de casos registrados.

A reportagem analisou os casos ocorridos entre 28 de fevereiro, quando as primeiras pessoas no Brasil concluíram a janela de imunização, e 27 de julho. Os quase 10 mil mortos equivalem a 3,68% do total de óbitos por covid no período.

O professor-doutor em Imunologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel Gomes, explica que a contaminação dos atores, mesmo após o esquema vacinal completo, ocorreu porque a vacina da Covid-19 impede apenas a piora clínica do paciente na maioria dos casos e não a infecção em si.

Em pacientes com idade avançada, cardiopatias ou com outras comorbidades, a imunização nem sempre impede o avanço da infecção na forma em que tomar o ator.

“As vacinas são basicamente produzidas de duas formas. Existem aquelas que têm capacidade de prevenir, enquanto outras vão atuar na prevenção de uma piora clínica, que é o caso dos imunizantes contra a Covid-19. Ou seja, uma pessoa vacinada, pode ser contaminada e também transmitir a doença a outros sujeitos ”, pontua.

Gomes também destaca que a resposta imunológica do organismo após receber como duas doses do imunizante vai variar de paciente para paciente.

