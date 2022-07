Arraial da Vila Cidade Morena promete ser evento histórico para região

Mesmo com o mês de julho já no final, Campo Grande continua com as festividades julinas, com quermesse e muita festa. Neste sábado (23) será realizado o “Arraiá da Cidade Morena”, organizado pela Associação dos Moradores do Vila Cidade Morena.

O arraial é a primeira Festa Julina do bairro. Nos anos anteriores a organização da festa foi prejudicada devido a pandemia causada pelo vírus da Covid-19, então sua estreia será em grande estilo, com shows de artistas como Patrícia e Adriana e Fred e Victor.

Com muita música, a festa será o maior arraial do bairro, que geralmente não recebe shows desse porte. Haverá comidas típicas, bebidas, danças e decoração especial. As barracas serão cedidas pela Associação de Moradores e ocupadas por instituições como escolas, associações, ONGs (Organizações Não Governamentais) e projetos sociais, tanto da Vila Cidade Morena como de outros bairros.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores da Vila Cidade Morena, Glauber Gonçalves Pereira, nascido e morador do local há 40 anos, o bairro nunca presenciou um evento como esse. “Será histórico para nós. Os moradores, comércio local e até ambulantes estão animados com o arraial e esperam lucrar devido ao número de moradores que irão prestigiar”.

Segundo Glauber Gonçalves o objetivo da festa é promover entretenimento e interação entre famílias e moradores, para que o bairro passe a ser reconhecido pelo restante da Capital. A Vila Cidade Morena é o bairro mais antigo da região da Moreninhas e porta de entrada para outros bairros.

São aguardadas em torno de três a quatro mil pessoas para prestigiarem o evento. Apenas na região das Moreninhas, habitam em torno de 14 mil moradores. A festa é gratuita e aberta para todos os bairros de Campo Grande.

Além dos shows de abertura de Patrícia e Adriana e Fred e Davi, o arraial ainda abre espaço para rostos da região como Júlio César e Juliano, Wilsinho da Viola, Gustavo Henrique e Matheus, Diego Simonete e Karlos Antunes.

O Arraial da Cidade Morena será realizado amanhã (23), a partir das 18 horas, na Rua Itapecerica, 310, no Campo de Futebol da Cidade Morena. A entrada é franca.