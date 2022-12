Aproximação do Natal provoca corrida contra o tempo nas oficinas mecânicas da Capital

PRF ressalta a importância de garantir a segurança e realizar a revisão veicular antes de pegar estrada

Final de ano, férias escolares e a chegada do verão, tudo isso combina com viagem em família ou com amigos, mas para quem vai pegar a estrada de carro, são necessários uma série de cuidados prévios com os veículos para que garantir uma viagem tranquila e em segurança.

Segundo pesquisa realizada na manhã de ontem (22), pelo Jornal O Estado, os últimos dias de dezembro estão sendo de alta procura principalmente pelos serviços de revisão, troca de óleo, suspensão e freios. Todos estes, segundo a Polícia Rodoviária Federal são os pontos principais para poder garantir um bom passeio.

Segundo Adriano Esquivél, 30 anos, que é proprietário de uma autopeças e mecânica, ele conta que nesta época do ano é comum que as pessoas procurem mais pelos serviços de revisão, troca de óleo, conferência de freios para poder viajar em segurança.

“Eu vejo como principal motivo é o de garantir a segurança, porque se Deus o livre seu carro quebrar na estrada, é sua família que estará dentro ou se perder um freio é questão de segurança mesmo. Mas todo ano é assim, essa correria. Geralmente as pessoas vêm desesperadas para fazer tudo de última hora. Esse período perto do Natal, o pessoal começa a entrar em recesso, tem as férias e cresce a demanda”, afirma Adriano.

Já conforme o lubrificador automotivo, Carlos Roberto Santana que trabalha há mais de 10 anos em um posto de gasolina localizado na Avenida Júlio de Castilho em Campo Grande, pontuou que desde o mês passado, a procura pela troca de óleo, filtros e outros serviços começou a aumentar. “Parece que a grande maioria das pessoas aproveitou o décimo terceiro salário para deixar o carro pronto para pegar a estrada”, confirmou. Carlos destaca ainda que o período representa em uma oportunidade de aumentar os seus rendimentos, uma vez, que ele também ganha comissão pela quantidade de carros atendidos diariamente. Segundo ele, nos últimos 15 dias, o fluxo de veículos no estabelecimento que já não era baixo, aumentou significativamente. “Eu entro às 7 da manhã e saio às 18, quase sem parar e as vezes passo do horário. Até o horário de almoço é bem mais corrido nesse período”.

Confira algumas dicas essenciais

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o importante da revisão, é que se o veículo não estiver com a manutenção em dia, é necessário que ele seja analisado por um profissional capacitado e estando em dia, o condutor deve verificar os pneus que é o item mais importante, saber se eles estão desgastados, observar a marca TW, que é o limitador de desgaste do pneu.

Além disso, é preciso observar os limpadores de para-brisas, se não estão ressecados, pois descobrir isso em meio a uma viagem seria arriscado. Outros cuidados que não devem ser dispensados são os relacionados com a água, fluido de radiador, o nível de óleo e se a troca de óleo está em dia. Também é preciso, verificar a sinalização do veículo, a parte de iluminação, se todas as lâmpadas, funcionando, seta, freio e farol. Esse é um cuidado básico, para que não seja surpreendido na rodovia com alguma coisa que não esteja funcionando.

Por Camila Farias e Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

