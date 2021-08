Aposta da Capital leva R$ 4 milhões na Lotomania

Um sortudo de Campo Grande faturou na Lotomania o prêmio de R$ 4.271.277,12. A aposta simples acertou 20 dos 50 números apostados, conforme a Caixa Econômica Federal.

Conforme a Caixa, outra pessoa da Capital faturou uma bolada de R$ 157.621,43. O resultado do concurso 2201 foi divulgado na última terça-feira (3) e o sorteio dos números ocorreu no espaço das Loterias Caixa, em São Paulo.

O próximo concurso ocorre na sexta-feira (6) e o prêmio está estimado em R$ 600 mil.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números para concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O valor da aposta é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados nas terças e sextas, sempre às 20h.

Acesse também: Ganhador não retira prêmio de R$ 162,6 milhões e valor é destinado ao Fies

Mais de R$ 162,6 milhões – metade do prêmio pago na Mega da Virada do dia 31 de dezembro – serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação, destino dos prêmios esquecidos. O prazo de 90 dias para resgate da bolada terminou nessa quarta-feira (31) e o ganhador ou ganhadora, que fez a aposta pela internet, não apareceu.

Confira mais notícias impresso.