Após superaquecimento nos freios, carreta fica destruída pelo fogo

Uma carreta bitrem ficou completamente destruída pelo fogo, na manhã de hoje (16), na MS-276, entre os municípios de Anaurilândia e Batayporã, a 309 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, o condutor saiu ileso do incêndio.

Conforme informações do site Nova News que ouviu o caminhoneiro, o incêndio pode ter ocorrido por conta do travamento dos freios, causando um superaquecimento. O acidente aconteceu próximo a MS-480, rodovia que dá acesso ao Estado de São Paulo.

Um caminhão pipa com alguns brigadistas de uma usina de Anaurilândia auxiliaram no combate das chamas. O trecho ficou interditado por volta de 40 minutos, podendo ser liberado, após o combate do fogo no veículo.

