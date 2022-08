Após ser ameaçada e espancada, mulher foge e denúncia marido

Uma mulher de 30 anos fugiu de casa e pediu ajuda para o pai, na madrugada de hoje (15), após ser agredida, ameaçada de morte e estuprada pelo marido, de 34, em Jardim, 235 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o homem foi preso em flagrante.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, policiais realizavam rondas pela rua Castro Alves, na Vila Camisão, quando o pai da vítima parou uma viatura policial para pedir socorro. Segundo o pai da vítima, relatou que a filha estava no carro assustava e precisava de ajuda

No local, a mulher disse aos policiais que essa não é a primeira vez que é agredida com socos, tapas e chutes. Ela ainda disse que o marido ameaçava a todo momento atear fogo em seu cabelo. Ainda em depoimento, disse que o marido tentou manter relações sexuais, mas conseguiu escapar depois que o marido pegou o sono.

Aos policiais, a mulher relatou também que estava assustada e que não denunciou antes, por medo, mas depois de tudo que ocorreu nessa madrugada, resolveu falar e pediu medidas protetivas.

Logo após o depoimento, o homem foi localizado e preso em flagrante, onde responderá pelos crimes de estupro, lesão corporal e ameaça, tudo com agravante de violência domestica.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

