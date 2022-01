Após isolamento, Marquinhos Trad testa negativo para COVID-19

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, vai retomar suas atividades após um novo teste indicar resultado negativo para COVID-19. A nota foi divulgada nesta terça-feira (11), pelo site da prefeitura.

Marquinhos teve diagnóstico positivo na última quarta-feira (5), mas não apresentou sintomas. Ele cumpriu o período de isolamento recomendado e se manteve trabalhando em home office.

Com o novo exame, Marquinhos cumpre expediente na prefeitura da cidade. Hoje, às 16h, ele vai participar da reunião do transporte público urbano. Neste encontro, deve ser decidido o reajuste no valor da tarifa de ônibus.

O prefeito já foi vacinado com a terceira dose contra a COVID-19 e também se imunizou contra a gripe.

