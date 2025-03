Após aumento de ataques de abelhas em MS, Secretaria emite nota com medidas de prevenção a ataques

Após orientação da Secretaria de Estado, Municípios deverão intensificarem orientações à população e disseminarem ações imediatas recomendadas em casos de picadas

O Estado de Mato Grosso do Sul registrou 1.210 casos nos acidentes com abelhas entre 2023 e 2024. Devido a esse aumento, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio do Ciatox-MS (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Mato Grosso do Sul), divulgou uma nota técnica alertando como evitar ataques de abelhas e como realizar atendimento rápido às vítimas.

No total da séries histórica são 4.879 notificações no Estado, a Capital, Campo Grande lidera as notificações, seguida por Três Lagoas e Corumbá, e a média no Estado já ultrapassa um caso por dia.

De acordo com o Ciatox-MS, a maioria dos ataques ocorre devido à presença de enxames em áreas urbanas e rurais, muitas vezes provocados por perturbações involuntárias. O documento alerta que uma única ferroada pode causar reações alérgicas graves, enquanto múltiplas picadas aumentam significativamente o risco de complicações sistêmicas.

O coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica da SES, Karyston Adriel Machado da Costa, explica que a alta incidência de casos exige maior conscientização da população. “As abelhas têm um papel fundamental na natureza, mas podem representar um grande risco à saúde quando se sentem ameaçadas. O objetivo dessa nota técnica é ampliar o conhecimento sobre medidas preventivas e garantir que as pessoas saibam como agir diante de um ataque”, destaca.

No Brasil existem mais de 300 espécies de abelhas nativas ou abelhas sem ferrão (as melíponas); dentre as quais citamos os gêneros Nannotrigona, Melipona e Tetragonisca. Conhecidas popularmente e respectivamente como iraí, uruçu e jataí.

De acordo com a Nota da Ciatox, uma única picada pode desencadear uma reação de hipersensibilização e choque anafilático em pessoas com alterações imunológicas ou alérgicas ao veneno de abelhas.

– Poucas dezenas de picadas em crianças não alérgicas podem evoluir para casos graves com manifestações sistêmicas. Acima de 100 picadas em adultos não alérgicos é considerado dose tóxica e pode evoluir para casos graves com manifestações sistêmicas.

-500 Picadas, é considerada dose tóxica potencialmente letal para humanos.

-A maior atividade das abelhas ocorre entre as 10h e as 15h do dia, nos períodos com maior calor e luminosidade.

Confira as recomendações:

✅ Evitar perturbar enxames: Não tente remover, capturar ou espantar colmeias por conta própria. Em caso de enxameação em áreas públicas ou propriedades, acione o Corpo de Bombeiros.

✅ Manter a calma em caso de ataque: Evite movimentos bruscos, pois eles podem atrair mais abelhas. Se possível, proteja o rosto e o pescoço com um pano e afaste-se rapidamente.

✅ Cuidado com roupas e perfumes: Cores vibrantes, fragrâncias intensas e sons altos podem atrair enxames e aumentar o risco de ataques.

✅ Atenção ao horário de maior atividade das abelhas: Entre 10h e 15h, com temperaturas mais altas e maior luminosidade, as abelhas estão mais ativas e propensas a reações defensivas.

✅ Importância do atendimento médico imediato: Pessoas alérgicas devem buscar ajuda rapidamente ao serem picadas. Em casos de múltiplas ferroadas, o atendimento deve ser prioritário para evitar complicações.

A SES reforça que, em caso de emergência ou dúvidas, a população pode entrar em contato com os bombeiros 193 e Ciatox-MS pelos telefones 0800-722-6001 ou 3386-8655.

Confira a Nota Técnica na íntegra: Nota Técnica Acidentes Abelhas_2025.

