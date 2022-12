Após abandonar veículo, policiais encontram homem morto em piscina de residência

Um homem de 44 foi encontrado morto na manhã de hoje (20), ferido com um espeto na barriga, numa piscina de uma residência no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O veículo da vítima foi encontrado abandonado no canteiro central na Av João Arinos logo após o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia, foram acionados por volta das 5h, para atender uma ocorrência de acidente na Av. João Arinos. Ao chegar no local, os militares encontraram o veículo abandonado, com pneus careca e sujo de barro, no canteiro central da via.

Durante a ocorrência, os policiais receberam informações de um suicídio na rua Planice, que fica cerca de 1 quilômetro de onde o automóvel foi abandonado. Ao chegar no local, os militares averiguaram os dados do veículo e o homem morto, onde bateram as informações que constata ser a mesma pessoa.

Conforme informações policiais, a vítima tentou pular os muros da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), mas sem sucesso. No desespero de fuga, ele invadiu uma residência, onde foi encontrado morto. Ele foi localizado nu, e submerso dentro de uma piscina com o espeto fincado na barriga.

A perícia técnica e a Polícia Civil esteve no local. O delegado plantonista Luiz Alberto Constantino da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário também compareceu na cena do crime e o caso foi encaminhado para a 4ºDP, onde será investigado. O caso será registrado como morte a esclarecer.

