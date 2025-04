Alunos de Nova Andradina são selecionados para representar o Brasil em feira de ciência nos EUA

De Nova Andradina, cidade localizada a 298,4 km de Campo Grande, os alunos do IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) Tailaine Gomes Felix de Lima e José Vitor Ferreira Balasso foram selecionados para participar da Regeneron ISEF, considerada como a maior feira pré-universitária de ciências do mundo, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos.

Para garantir a participação, os estudantes primeiro participaram da Mostratec-Liberato (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia), que é considerada a maior feira de jovens pesquisadores da América Latina e a mais antiga, já que desde 1993 participa desse evento científico.

Passados 32 anos, mais uma vez uma delegação de finalistas brasileiros, credenciados pela Mostratec-Liberato, representará o país na ISEF. São 13 estudantes, que apresentam nove trabalhos, oriundos de oito Estados da federação: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Maranhão, Amazonas e Amapá.

O projeto de Mato Grosso do Sul credenciado através da Mostratec-Liberato leva o nome de “Espectroscopia infravermelha por transformada de Fourier como ferramenta para identificação de fungos em pastagens no cerrado sul-mato-grossense” e obteve orientação da professora Grazieli Suszek.

Por Michelly Perez

