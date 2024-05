Altas temperaturas e baixa umidade marcam o fim de semana em MS

Mato Grosso do Sul se prepara para um fim de semana com altas temperaturas e céu praticamente sem nuvens, enquanto a umidade relativa do ar permanece em níveis preocupantes. A situação é resultado direto da onda de calor que abraça sete estados brasileiros, mantendo a região em alerta.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o centro do Brasil ainda está sob o domínio de um bloqueio atmosférico, impedindo a formação de nuvens e, consequentemente, a ocorrência de chuvas. Esse cenário é agravado pela presença de ar quente e seco sobre o território sul-mato-grossense.

Em Campo Grande, o predomínio do sol está garantido! A sexta-feira (10) começou com céu claro e temperatura mínima de 23ºC. A máxima prevista para o dia é de 32ºC, e essa tendência de calor intenso se mantém ao longo do fim de semana, com previsão de temperaturas similares para sábado e domingo.

As condições não são diferentes em outras partes do Estado. Corumbá alcançará uma máxima de 36ºC, enquanto cidades como Coxim, Dourados e Maracaju podem esperar temperaturas na casa dos 34ºC e 33ºC, respectivamente. Já em Porto Murtinho, Bonito, Naviraí e Três Lagoas, os termômetros devem marcar 32ºC, com Ponta Porã um pouco mais amena, registrando 31ºC.

Chegada de Frente Fria

Entretanto, a chegada de uma frente fria na próxima semana, promete amenizar o calor. Entre segunda (13) e terça-feira (14), a expectativa é de que a frente avance, aumentando a nebulosidade e, embora com baixa probabilidade, trazendo consigo a chance de pancadas de chuva nas regiões sul, sudoeste e sudeste do Mato Grosso do Sul.

A região sul do Estado deve ser a primeira a sentir os efeitos dessa mudança, com temperaturas mínimas chegando a 10ºC. Gradualmente, o ar frio se espalhará para outras regiões, incluindo a capital, onde são previstas mínimas de 16ºC na segunda-feira e 14ºC na terça-feira.

Com informações do Cemtec e Inmet.

