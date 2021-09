Alírio Villasanti destaca movimento maior que Bolsonaro: “são valores da família brasileira”

As manifestações desta terça-feira (7), Dia da Independência, levou várias pessoas para a Avenida Afonso Pena, que contou com, pelo menos, três trio elétricos. Em um deles, o vereador Alírio Villasanti (PSL) destacou que o movimento é maior do que o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não é especificamente uma reivindicação pró-Bolsonaro, é também, mas, é uma reivindicação da liberdade, da democracia, dos valores que norteiam os cristãos e a família brasileira”, afirmou.

“Nós temos que marca nossa posição como patriotas, homens de bem em defesa daquilo que acreditamos”, afirmou em entrevista ao O Estado Online. O vereador destacou ainda a grande adesão da população aos movimentos. “Eu vejo que é a maior passeata que eu já participei na história de Campo Grande”, relatou.

Ele afirmou ainda a tranquilidade vista nas ações. “A família vai para as ruas, pedindo por democracia, pedindo por liberdade. É uma festa pacífica, ordeira e que todos participam de forma democrática”, reforçou.

(Com Dayane Medina e Rosana Lemes)

