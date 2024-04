Preço de alimentos da cesta básica tem redução de -2,43% em Campo Grande

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 10 das 17 capitais, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Dieese. Não foi o caso de Campo Grande, que foi observado a redução de -2,43% nos valores dos produtos entre fevereiro e março de 2024.

O preço do óleo de soja recuou em todas as 17 capitais entre fevereiro e março. Em 12 meses, todas as cidades acumularam redução, com destaque para Vitória (-2,46%), Florianópolis (-28,05%) e Campo Grande (-26,02%).

Mesmo com a demanda firme por óleo de soja, o excesso de oferta do grão fez cair as cotações na maior parte do mês. No varejo, o preço do óleo seguiu em queda.

Já o preço do quilo da batata baixou em todas as capitais da região Centro-Sul, onde o tubérculo é pesquisado. As variações oscilaram entre -24,22%, em Campo Grande, e -8,18%, em Vitória.

A redução pode ser explicada pelo aumento da oferta, causado pelo atraso no plantio, devido ao excesso de chuvas. Depois, com a diminuição das chuvas, houve melhora na produtividade.

Enquanto o valor do quilo da carne bovina de primeira diminuiu em 13 cidades. Porém, altas ocorreram em Florianópolis (4,01%), Aracaju (2,33%), Natal (1,54%) e Campo Grande (0,37%).

Em 12 meses, todas as cidades pesquisadas tiveram queda de preço, com destaque para Natal (-10,41%) e Goiânia (-10,11%). O menor volume exportado e a maior oferta de carne explicaram a queda no varejo.

