MIS e Cineclube CineClube a “Casa do Kame”, exibem o filme Your Name dia 19

Na próxima sexta-feira (19), às 19h, O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o CineClube a “Casa do Kame”, exibirá o filme YourName.

Your Name fala sobre como é importante seguir a intuição, mesmo quando a razão fala o contrário, mostra como o destino é implacável, as coisas acontecem exatamente como devem acontecer, e mostra como o tempo pode ser tanto o seu aliado quanto seu inimigo.

O anime ainda reflete sobre angústia, anseios por um futuro ainda distante, choques entre gerações e o equilíbrio de identidades através da história de dois jovens, Mitsuha e Taki, que trocam de corpo um com o outro durante um período de tempo, fazendo com que criem uma amizade forte entre eles e descubram mais sobre o Japão de cada um.

Taki é um jovem de Tóquio, vivendo no Japão modernizado com pouco contato com as tradições antigas e os costumes que a modernização acabam tirando, como conseguir passar um certo tempo com a família. Já Mitsuha é o oposto de Taki, nascendo em uma cidade do interior, e tendo muito contato com as tradições japonesas — durante o filme descobrimos que a família de Mitsuha cuida de um templo xintoísta e a conexão entre eles não apresenta apenas uma distância de quilômetros, mas também de tempo, pois Taki vive três anos à frente do presente vivido por Mitsuha. Os dois, Mitsuha e Taki, representam a relação entre Japão Antigo x Japão Moderno respectivamente.

Com relação a parte gráfica/desenhos, o anime mostra com perfeição os detalhes em que são retratados, tanto em termos de objetos quanto de paisagens, diversos são os vídeos postados na internet comparando os cenários reais com os desenhos do anime.

O debate abordará temas como o destino e as escolhas que fazemos, bem como o tempo que dispomos para com que realmente importa e com as pessoas que amamos, temas sensíveis como o choque cultural e sua influência em um relacionamento serão pautados. Haverá ainda um espaço para a discussão sobre as técnicas de desenhos aplicadas para a fidelização dos objetos e dos cenários.

Sinopse do filme:

Mitsuha é a filha do prefeito de uma pequena cidade, mas sonha em tentar a sorte em Tóquio. Taki trabalha em um restaurante em Tóquio e deseja largar o seu emprego. Os dois não se conhecem, mas estão conectados pelas imagens de seus sonhos.

