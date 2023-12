Festival Mix das Águas: Seis dias de celebração e diversidade musical marcaram Três Lagoas

Chegou ao seu término o aguardado Festival Mix das Águas, evento que movimentou a Esplanada NOB nos dias 23, 24, 25, 29 de novembro e 01 e 02 de dezembro. Ao longo de seis dias, a cidade se entregou à celebração da diversidade de expressões religiosas através da música, com apresentações de artistas locais e nacionais.

O encerramento, que ocorreu no sábado, 02 de dezembro, foi marcado pela presença de um dos ícones da música católica, a banda Anjos de Resgate. O grupo proporcionou um espetáculo emocionante, entoando suas famosas músicas que envolvem sentimentos e espiritualidade.

Promovido pela Prefeitura de Três Lagoas em colaboração com a Igreja Católica e o Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas (CPL/TL), o Festival Mix das Águas contou também com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Ao longo da semana, a festa foi comandada pela Igreja Católica, que não apenas administrou a Praça de Alimentação, mas também aqueceu o público com apresentações de artistas locais, preparando o terreno para o tão aguardado show principal da noite.

A iniciativa, além de ser um espaço de celebração religiosa, mostrou-se como um ponto de encontro cultural, reunindo pessoas de diversas comunidades em um ambiente festivo e acolhedor. O Festival Mix das Águas reforça o compromisso da cidade em promover eventos que valorizam a diversidade, a música e a expressão cultural, proporcionando momentos de alegria e reflexão para toda a comunidade.

