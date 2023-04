Alan Guedes pede apoio federal, para construir Casa da Mulher

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), esteve em Brasília, nessa semana, para compromissos na Marcha dos Prefeitos e também reuniões com deputados e senadores de Mato Grosso do Sul. Entre os assuntos tratados durante os encontros, está uma demanda considerada essencial para o município: a construção da Casa da Mulher Brasileira. O chefe do Executivo douradense pediu apoio dos parlamentares para a concretização do projeto, que é planejado desde o ano passado.

Em meados de 2022, a então deputada federal Rose Modesto e a senadora Soraya Thronicke indicaram emendas parlamentares que totalizam R$ 1,6 milhão para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Dourados, montante que já está no caixa do município. Porém, de acordo com estudos técnicos da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas), o valor para tirar o projeto do papel e colocar em funcionamento um local, nos moldes do construído em Campo Grande, custaria de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões.

“A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande é um prédio grande, que agrega todos os espaços e serviços necessários para o atendimento essencial das vítimas de violência doméstica e outros crimes contra mulheres. Sabemos que Dourados merece uma do mesmo porte e, para isso, precisamos fazer o projeto com compromisso, com todo valor necessário garantido, para que cumpra realmente o papel”, comenta o secretário da Semop, Luís Gustavo Casarin. Alan Guedes lembra da articulação que já teve em Brasília, com representantes do governo federal, para que a construção se concretize e destaca que continua buscando todo o auxílio possível, não só para obra, mas há a necessidade de se pensar em manter a Casa funcionando.

“Venho tendo conversas sobre o assunto, desde a gestão passada, com a ministra da época e agora senadora Damares Alves.

Ela deu total apoio ao nosso projeto e nos estendeu a mão para a construção, também para o custeio. Porque, além do prédio, propriamente dito, precisamos deixar o local atendendo com qualidade as mulheres que o procuram. Queremos colocar profissionais qualificados, materiais e estrutura duradoura, para receber as pessoas da melhor maneira possível. A gente espera que o atual governo mantenha esse compromisso, de extrema importância para Dourados”, salientou Alan.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

