Agosto começa quente e máximas passam dos 30ºC no Estado

Apesar do dia ter começado mais fresco em algumas regiões do Estado, a previsão para esta segunda-feira (01) é de dia quente, com temperaturas acima dos 30ºC em Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande o mês iniciou quente, com mínima de 20ºC e o dia tende a ter elevação nos termômetros com a máxima de 32ºC ao longo do dia. Em Dourados e Amambai a mínima será de 15ºC e a máxima de 32ºC.

O sol predomina ao longo do dia também na região pantaneira, em Corumbá, com mínima de 19ºC e máxima de 36ºC. Em Porto Murtinho e Coxim a segunda-feira também terá altas temperaturas, com máxima de 35ºC.

De acordo com a coordenadora e meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), Valesca Fernandes, durante a semana o tempo deve permanecer estável devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que contribui para o clima quente e seco no Estado.

A previsão é para aumento de temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar, que atinge valores entre 10% e 30%, índices preocupantes para a saúde. Indica-se hidratação constante, evitar realizar exercícios durante horários mais secos e atenção redobrada para idosos e animas.

Nas regiões sul fronteira, cone sul, grande Dourados, leste e bolsão as mínimas ficam entre 14ºC e 18ºC e máximas até 35ºC. Na região Pantaneira os termômetros marcam entre 20ºC e 23ºC de mínima e 37ºC de máxima.