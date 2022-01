É realizada neste momento (6) uma reunião no Ministério do Trabalho entre o Consórcio Guaicurus, prefeitura de Campo Grande e Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo para decidir sobre o reajuste do valor do transporte coletivo, buscando assim um acordo para evitar a greve dos motoristas nesta sexta-feira (7).

(Com Geliel Oliveira)