Agora: Acidente entre motos no macroanel rodoviário

Acidente entre dois motociclistas no macroanel rodoviário, próximo a Uniderp Agrárias, deixou um deles gravemente ferido nesta sexta-feira (20), em Campo Grande. Com o impacto, as duas motos ficaram presas uma sobre a outra.

Informações preliminares são de que uma das vítimas foi levada pela equipe da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) para a Santa Casa. Já o outro envolvido apresenta algumas escoriações e recebe atendimento médico no local.

Devido ao acidente, o trânsito está congestionado na região do macroanel rodoviário.

Confira a live sobre o caso

* Com informações do repórter Itamar Buzzatta