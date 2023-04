Agenda: Feira Gaúcha, Páscoa da Família e teatro agitam Capital

A cidade está recheada de diversão para toda a família, neste fim de semana, começando pela feira gaúcha, que já é tradição em Campo Grande, a 16ª edição da FenaSul inicia a partir das 18h, no Círculo Militar, e reúne o melhor da moda, decoração e da culinária sulista, com a costela de fogo de chão, as tradicionais cucas, salames, queijos e sucos de uva. Uma das programações culturais é o Grupo Folclórico Polonês Wesoly Dom, de Araucária (PR), que já tem mais de 20 anos de estrada e se apresenta hoje(1º) e domingo (2).

Outra opção de lazer e entretenimento para os campo- -grandenses é a “Pascoa da Família”, na Cidade do Natal, nos Altos da Afonso Pena, que abre a programação das atividades, oficialmente, nesta sexta, a partir das 18h30, com um passeio de City Tour e a primeira parada temática da Páscoa. Quem se apresenta no sábado (1º) é o grupo “Sampri” e domingo (2) a banda “On The Road”. A programação gratuita só termina no dia 9 de abril e até lá terá muita brincadeira de caça aos ovos, decoração temática, foodtrucks, espetáculo da Paixão de Cristo, Missa de Ramos, Mesa da Santa Ceia, Toca do Coelho, oficinas de ovos de Páscoa, brinquedos gratuitos e shows regionais para o público.

E a programação ainda não acabou, pois nesta sexta e sábado tem muito espetáculo de teatro e circo gratuitos, espalhados pela cidade. Organizado pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), a “Boca de Cena – Semana do Teatro e Circo de MS” está levando grupos artísticos de Campo Grande, Dourados, Amambai, Corumbá, São Paulo e Rio de Janeiro a ocupar os espaços de teatros, escolas e universidades, com peças recheadas de bom humor.

Sábado

Blues Bar

Os artistas Kefla e Bortoti levam dois grandes nomes do rock nacional, CPM 22 e Charlie Brown Jr., na 11ª edição do MS Tributo Festival, a partir das 20h. Para comprar os ingressos, acesse o site: www.sympla.com. br/bluesbarms.

Bartholomeu

Sábado é dia de festa “Quem me Viu, Mentiu!”, no Bartholomeu, a partir das 23h. As atrações serão Carlos e Henrique Matheus, Zé Lucas e Benícioe DJ Lino. Para informações e reservas, pelo telefone (67) 99258-4726.

Páscoa da Família

Quem se apresenta, neste sábado, na Cidade da Páscoa, que está com uma decoração temática e diversos foodtrucks, nos altos da Afonso Pena, é a banda “On The Road”. A atração é gratuita e aberta ao público.

Shopping Bosque dos Ipês

“Museu das Ilusões” e transmissão de futebol animam o público, no sábado! Em funcionamento das 10h às 22h, com entradas somente até às 21h, o “Museu das Ilusões”, montado em frente à praça central do shopping, é uma ótima pedida, com espaços instagramáveis e ambientes incríveis para fotografar e filmar situações que parecem impossíveis. A casa invertida, sala antigravidade, sala do infinito, sala dos gigantes, cadeiras confusas, cadeiras da ilusão e Einstein face a face são algumas das atrações expostas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria e on-line, pelo site: wwwmuseudasilusoes.com.br. Às 19h30, o shopping transmite, ao vivo, o Campeonato Carioca, com a disputa entre Flamengo x Fluminense, no telão da praça de alimentação.

Shopping Campo Grande

“Vila da Páscoa” e “Expo Índia” movimentam o shopping, neste sábado. Com entrada gratuita até o fim de abril, a “Expo Índia” está na praça central e apresenta um pouco da cultura da Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia e Japão por meio de jóias, acessórios, roupas, presentes e itens de decoração. A “Vila da Páscoa” é uma ótima opção de lazer para pais e filhos, que garante diversão, principalmente aos pequenos, com inúmeras atividades pensadas para celebrar a data. A atração está no piso superior, próximo à loja Le Lis Blanc.

Shopping Norte Sul Plaza

Sábado tem Som do Sesc gratuito, com música ao vivo, de Beca Rodrigues, das 12h às 14h, e Karla Coronel, das 18h às 20h, na praça de alimentação. Para a garotada, tem brincadeiras com “Batucando Histórias”, às 15h e às 16h30, no espaço Sesc, tem encontro mágico com personagens “Coelho da Alice”, da loja “Sinsalabim”. O encontro é às 16h30, ao lado da Casas Bahia, e o atendimento é por ordem de chegada. Ainda no sábado, às 18h30, tem “Encontro Cosplay Demon Slayer”, no Cinépolis, no hall do cinema, com gravação de vídeos e fotos com os fãs do anime. Em seguida, eles se reúnem para assistir ao filme, na sessão das 19h30.

Semana de Teatro e Circo

O último dia de espetáculos teatrais e circenses está com uma programação diversa até às 20h, deste sábado. Às 10h, no Calçadão da Barão, o Circo Le Chapeau apresenta seu “Tradicional Pocket Show”, e às 16h, na Associação de Moradores do Distrito de Anhanduí, tem “Lino e o Mito das Terras Encharcadas”. Às 16h30, na praça Ary Coelho, o palhaço Nito apresenta “Delírios de Nito e Outros Devaneios”. Às 18h, tem “Miragens do Asfalto”, apresentado pelo Teatro Imaginário Maracangalha, na Esplanada Ferroviária. O coletivo de artistas de Mato Grosso do Sul apresenta o “Varieté Boca de Cena”, às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo. E, para encerrar as apresentações, tem show musical com o projeto Kzulo.

Domingo

Feira gaúcha – FenaSul

A feira gaúcha mais tradicional de Mato Grosso do Sul funciona das 12h às 22h, no domingo, com apresentação do grupo polonês às 13h e às 19h. O evento está sendo realizado no Círculo Militar, que fica na avenida Afonso Pena, 170, bairro Amambaí e os ingressos estão sendo vendidos na hora, por R$ 10.

Páscoa da Família

A atração musical de domingo, na Cidade da Páscoa, é a banda “On The Road”. A programação está com brincadeira de caça aos ovos, decoração temática e foodtrucks abertos à população, nos altos da avenida Afonso Pena.

Shopping Bosque dos Ipês

Domingo é dia de missa, música, transmissão de futebol e “Museu das Ilusões”. A Missa no Bosque acontece às 11h, no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1° piso. Já às 12h, tem música com Vozmecê, das 12h às 14h, na praça de alimentação. O duo nômade peregrina por Campo Grande, levando a arte a vários espaços, incluindo as ruas e locais públicos, proporcionando a partilha artística. Às 15h, o shopping transmite, ao vivo, no telão da praça de alimentação, a final do campeonato Paulistão, com disputa entre Água Santa x Palmeiras. O “Museu das Ilusões” funciona das 12h às 20h, aos domingos, com entrada até às 19h, em frente à praça central. Para comprar os ingressos, é só ir até a bilheteria ou acessar o site: www.museudasilusoes. com.br.

Shopping Campo Grande

Para domingo, ainda tem “Vila da Páscoa”, com pintura, recreação com cabanas, oficinas, caça aos ovos e uma programação especial, que garante muita diversão aos pequenos, no piso superior do shopping, próximo à loja Le Lis Blanc. Localizada na praça central, a “Expo Índia” possui diversos produtos com preços acessíveis, entre eles roupas típicas, como as tradicionais pashminas, perfumes, sandálias bordadas com pedrarias e doces que completam a variedade de produtos comercializados no ambiente, que contempla, ainda, diversas peças decorativas.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.