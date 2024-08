Adriane Lopes terá candidatura à prefeitura de Campo Grande oficializada neste sábado

A atual prefeita de Campo Grande e pré-candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), terá a candidatura oficializada em convenção neste sábado (3), às 9h30, em evento que conta com a participação da senadora Tereza Cristina.

Na ocasião, será anunciado, também, quem seguirá como vice de Adriane durante a campanha de disputa da administração da Capital.

A atual prefeita tomou posse do cargo em 2022, quando o então prefeito Marquinhos Trad deixou o posto para concorrer ao Governo de Mato Grosso do Sul.

Após a convenção do Progressistas, o Diretório Municipal do Avante, partido aliado durante eleição, realizará convenção no mesmo local para oficializar os candidatos que disputarão uma das vagas para vereador em Campo Grande.

O evento acontece na rua São Gonçalo, 354, bairro Vivendas do Bosque, às 9h30.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram