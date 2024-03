Adolescente morre após ser esfaqueado no peito, no bairro Nova Lima

Um adolescente, de 17 anos ainda não identificado, morreu na madrugada deste domingo (03), após ser esfaqueado na região do tórax. O caso acontecei na rua Cláudio Manoel da Costa, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O autor ainda não foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, aproximadamente às 2h da manhã, a vítima invadiu uma casa na região, já com o ferimento no peito e teria pedido socorro. Minutos depois , um carro Gol de cor vermelha chegou ao local e levou o adolescente.

Foi o morador da casa invadida que acionou a polícia militar, mas ele não soube informar o que teria acontecido, e disse que não conhece o adolescente. Os agentes se deslocaram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, onde ele foi levado, mas a vítima já havia ido a óbito.

Ainda não há informações sobre o autor do crime, nem quem seriam as pessoas do carro que levaram o adolescente a unidade de saúde. Ele não possuía ficha criminal e o caso segue em investigação.