Adolescente de 14 anos é hospitalizado após ser baleado por policial militar

Rapaz foi atingido durante abordagem

Um adolescente de 14 anos teria sido baleado por um policial militar, na noite de segunda-feira (01), atingido em um dos pés durante abordagem realizada por uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), em Nova Andradina.

Segundo Nova News, o menor teria sido socorrido pela própria Polícia Militar até o Hospital Regional (HR) Francisco Dantas Maniçoba, onde recebeu os devidos atendimentos.

Pelo fato de o alvo do disparo ser uma pessoa menor de idade, uma equipe do Conselho Tutelar foi acionada para comparecer na unidade hospitalar e acompanhar o caso, conforme preconiza do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em nota, a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) informa que uma guarnição encontrou um grupo de adolescentes andando de bicicleta e que adotaram atitude suspeita após a visualização da viatura.

“A equipe conseguiu êxito na abordagem de dois deles e, durante o procedimento, acabou por ocorrer uma lesão corporal decorrente de intervenção policial”, diz a nota.

A nota segue afirmando que o adolescente foi devidamente encaminhado a uma unidade médica para atendimento e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil.

“As providências de Polícia Judiciária Militar foram tomadas e um Inquérito Policial Militar será instaurado para melhor aferir os fatos, circunstâncias e eventuais responsabilidades”, conclui a nota.