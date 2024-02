Adolescente desaparecida é encontrada escondida dentro de clube

A adolescente Ana Júlia Amorim Toline, de 13 anos, que havia desaparecido na noite de quarta-feira (14) na região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, foi encontrada na noite de ontem (15), pela Polícia Militar.

Ana Júlia havia sumido por volta das 18h30, na rua Coronel Zózimo. A família acionou a polícia após ela ser vista dentro do Clube Campestre Ypê, no bairro Cruzeiro. Como não conseguiram localizar a menina no local, ligaram para o 190.

No local, os agentes realizaram varredura e encontraram a menina escondida no interior de um ônibus que estava no terreno. Ela estava bem e não aparentava ferimentos.

Funcionários afirmam conhecer a menina, e que Ana Júlia já conhecia o ponto em que estava. Informações iniciais apontam que a menina fugiu após uma briga com a mãe, e que estaria com um suposto namorado, mas o fato ainda não foi confirmado pela polícia. Ela e os pais serão ouvidos pela polícia.

