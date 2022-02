ACP entrega contraproposta para a prefeitura e segue mobilizada na luta pelo Piso 20h

A diretoria da ACP protocolou, na tarde de quarta-feira (9), o Ofício n. 012/2022, ao Prefeito Municipal de Campo Grande, com a contraproposta da categoria para a integralização da Lei 5.411/14 (Lei do Piso 20h), retirada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08/02/2022.

Uma reunião entre prefeitura e sindicato está marcada para a próxima segunda-feira (14), quando a categoria e o Executivo Municipal seguirão com as tratativas para o cumprimento da Lei Municipal do Piso 20h. Conforme decisão da categoria, na próxima semana será realizada nova Assembleia para debater e deliberar o andamento das tratativas do piso, com indicativo de paralisação dos profissionais da educação pública da REME.

“Continuaremos fortes, determinados e unidos, exigindo o respeito aos profissionais da educação e sua valorização”, afirma o presidente da ACP, professor Lucilio Nobre.

Contraproposta dos professores a ser aplicada à Lei Municipal n. 5/411/2014

33,24% – em maio de 2022, o que corresponderia a 73,37% do Piso 2022;

36,29% – Prefeitura deve apresentar cronograma para cumprimento da diferença até 2024.

A proposta visa à integralização do valor do piso nacional ao piso municipal, conforme estabelece a Lei Municipal n. 5.411/2014.

Mobilização

Com foco na integralização do Piso 20h, o sindicato tem intensificado a mobilização entre a categoria para lutar pelo cumprimento da Lei Municipal n. 5.411/2014. Com isso, a direção da ACP está visitando escolas, mobilizando os representantes sindicais e lançou uma campanha de comunicação nas mídias digitais #PisoZeroNuncaMais. Profissionais da educação da REME estão massificando a luta tanto no ambiente virtual como no diálogo presencial.

“É fundamental mantermos nossa mobilização, explicando para toda a comunidade escolar o histórico de lutas da ACP pelo Piso 20h e a desvalorização que a categoria vem sofrendo nos últimos anos pela gestão municipal. Seguimos na luta!”, reforça a vice-presidente do sindicato, professora Zélia Aguiar.