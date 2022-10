Acidente em linha deixa uma pessoa morta e vários feridos

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde de ontem (16), na MS-163, próximo a Linha Internacional e em frente a Faculdade Pacifico deixou uma pessoa morta e quatro feridos, no bairro São Vicente de Paula, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Entre as vítimas, uma criança ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Regional onde se encontra em observação.

De acordo com informações do site Porã News, o acidente ocorreu no final da tarde de ontem, após colisão entre veículos. Uma mulher não identificada foi retirada desacordada das ferragens e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para uma unidade de saúde, mas acabou falecendo no hospital.

O motorista de um dos veículos envolvidos e uma criança também foram levados ao hospital onde se encontram em observação. Uma quarta pessoa também ficou ferida no acidente e também foi encaminhada ao mesmo hospital, onde se encontra internada.

Equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal estiveram no local realizando a segurança e ajudando no socorro das vítimas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.