Acidente entre van e motocicleta deixa homem e criança feridos na Capital

Um acidente no cruzamento entre a Rua 14 de Julho com a Rua General Melo deixou um homem, de 30 anos e uma criança, de 13 anos, feridos. A colisão envolveu uma motocicleta, modelo Twister 250 Honda, com uma van, de cor branca.

Conforme apuração da reportagem, o motociclista seguia pela 14 de julho, com o filho na garupa. Foi quando uma van, que vinha pela General Melo, ignorou a placa de Pare e acabou colidindo na motocicleta. O homem que estava na moto acertou a lateral do veículo.

De acordo com populares que presenciaram o fato, o motociclista ficou estirado no chão, gritando, devido às dores. A CGM foi a primeira a comparecer. Em sequência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento.

Algumas pessoas que passavam pelo local acionaram o atendimento médico e ajudaram a imobilizar o homem. Segundo o sargento Melim, que realizou os primeiros socorros, o motociclista teve uma luxação no punho e reclama de dores no ombro.

Já a criança, relatava dores na mão e teve leves arranhões. Ambos foram encaminhados ao atendimento médico

Cruzamento causa problemas na região

Moradores e trabalhadores da região alegam que o cruzamento constantemente tem acidentes. “Eu moro aqui perto e toda vez tem acidentes. Falta um semáforo, já que a placa de Pare fica muito escondida. Também precisa de uma faixa de pedestre”, reivindica Cosme, um morador da região.

Já Miguel Ribeiro, funcionário de uma loja que fica na esquina entre a ruas, ressalta o grande índice de acidentes no cruzamento.

“É comum nesse cruzamento da 14 de Julho com a Rua General Melo os acidentes, já que o pessoal não respeita o PARE. Eu acho que deveria implantar um semáforo, porque como o fluxo da 14 é rápido, o pessoal fica no desespero na General Melo para ir embora”.

Confira a live:



Com informações da repórter Mylena Fraiha

