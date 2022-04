Caminhão arrasta moto elétrica e vítima sai quase ilesa de acidente na av. Duque de Caxias

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), motosocorristas e uma UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros Militar socorreram na tarde de hoje (29), uma jovem atropelada e arrastada por um caminhão no cruzamento entre a avenida Duque de Caxias com a avenida Manoel Ferreira, região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

O acidente provocou tumuto no trânsito perto do horário de pico na Capital. De acordo com o motorista envolvido no acidente, ele estava fazendo a conversão para a direita quando ouviu o barulho e se deparou com a moto embaixo do caminhão.

Segundo o Sargento do Corpo de Bombeiro, Nascimento, apesar da cinemática forte, aparentemente a vítima não fraturou nada. “Ela apenas teve escoriações leves e não apresenta nenhum risco imediato. Ela deve ser envaminhada para a unidade hospitalar e ficar em observação.”

Com informações da repórter Vivian Bacarji