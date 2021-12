Governador Reinaldo Azambuja convoca 590 aprovados em concurso de 2018 para SED

O governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta terça-feira (21) que 590 aprovados do concurso administrativo de 2018 para a SED (Secretaria de Estado de Educação) serão convocados.

Segundo Azambuja, as pessoas que foram selecionadas irão agregar nos serviços básicos das escolas públicas. “Estamos chamando esses candidatos aprovados para trabalharem nas escolas da Rede Estadual de Ensino em todas as cidades sul-mato-grossenses. Os novos concursados vão trabalhar nas secretarias, na limpeza e na merenda, em substituição aos terceirizados”, completa.

O processo de nomeação e posse deve iniciar no começo de 2022. Na primeira leva do concurso, 500 candidatos foram convocados para assumir as vagas abertas.

Agentes Penitenciários

Um segundo decreto foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja. Esse foi sobre a promoção por antiguidade de 557 agentes penitenciários. “É um pedido da categoria que foi aceito por causa do equilíbrio fiscal, já que saímos do limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso nos permitiu avançar nas políticas de promoção e progressão funcional”, afirmou.

Decretos

O governador Reinaldo Azambuja assinou três decretos que devem ser publicados no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (22).

(Com Assessoria)