A pedido de Azambuja, Jaime Verruck deve permanecer à frente da Semagro

Hoje (27) se inicia a última semana de prazo para que servidores públicos interessados em concorrer a algum cargo nas eleições de outubro possam pedir o afastamento de suas funções. E assim como o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), ou o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel (PSDB), outro que estava cotado para se descompatibilizar era o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck.

Pessoas na posição de secretariado precisam desocupar suas cadeiras até seis meses antes da data do pleito (2 de outubro), portanto a data limite é neste sábado (2). Verruck é um dos nomes de confiança do governador de MS, Reinaldo Azambuja, e é o responsável por uma das principais pastas da gestão desde o início do mandato, em 2015. O secretário era cotado para disputar uma vaga como deputado federal.

Contudo, o empresário tem se mantido discreto sobre o assunto e teria comentado a pessoas próximas, segundo informações do blog do jornalista marco Marco Eusébio, que tem receio das incertezas do meio político. Ainda de acordo com a postagem, Azambuja teria feito o pedido para que Verruck não abandone e siga até o fim do mandato. O titular da Semagro é também muito cobiçado como técnico na área empresarial.