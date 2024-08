A partir de setembro, IPVA deverá ser pago exclusivamente pelo portal e-Fazenda

A partir do próximo dia 1º de setembro a emissão da guia de recolhimento para quitação e parcelamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), o Daems (Documento de Arrecadação do Estado de Mato Grosso do Sul), só poderá ser realizada por meio do portal e-Fazenda. Este novo sistema, desenvolvido pelo Governo do Estado através da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), representa um marco na modernização do relacionamento eletrônico entre o contribuinte e a administração tributária.

O portal e-Fazenda, além de simplificar o acesso aos serviços, oferece um ambiente seguro e confiável, com autenticação robusta e rastreabilidade, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Esse avanço garante que todas as transações sejam realizadas com a máxima segurança, protegendo as informações pessoais e financeiras dos cidadãos.

Para acessar o Portal e-Fazenda, é necessário realizar um cadastro prévio, disponível no site https://cadastropessoa.ms.gov.br. Após o cadastro, o acesso ao portal pode ser feito de maneira simples e rápida, utilizando a conta ‘gov.br’ ou um certificado digital.

A modernização constante do fisco estadual tem resultado em serviços cada vez mais eficientes para a população sul-mato-grossense. Com a facilidade de acesso e a integração tecnológica, o volume de dados processados aumentou significativamente, exigindo maior segurança e autenticidade.

O novo portal não só mantém esses padrões elevados, mas também os amplia, estendendo os avanços do antigo portal ICMS Transparente para todos os serviços oferecidos pela Sefaz.

Esteja atento às mudanças e prepare-se para um novo nível de comodidade e segurança na gestão dos seus tributos estaduais.

“Um ambiente seguro e de fácil navegabilidade. O e-Fazenda vai oferecer ao contribuinte o controle e acompanhamento online de sua situação fiscal com facilidade e transparência, ampliando o acesso de serviços para além do ICMS, englobando os demais tributos, taxas e contribuições. Assim, por meio de um cadastro simplificado, os usuários poderão ter acesso à suas informações em tempo real e em qualquer lugar que estejam, por meio da internet. Um projeto inovador, financiado com recursos 100% Sefaz e de importância instrumental para o fortalecimento da democracia”, pontua o secretário da Fazenda, Flávio César.

Com informações da Agência de Notícias MS

