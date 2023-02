A Mensagem abaixo é fruto da meditação do livro “Ele e eu”, de Gabrielle Bossis, número marginal 616

Filhos, Jesus nos deixou o maior de todos os presentes, o seu maior dom, isto é, o seu próprio Pai. Ele é mais Pai nosso do que o próprio pai da terra.

Nosso pai nem imaginava que já estávamos no ventre de nossas mães, e o Pai do Céu, com todo o céu, já estava exultante de alegria porque um filho dele tinha começado a ser gerado.

O sonho dele estava se tornando realidade, eu e você. Em cada dia da nossa vida, até hoje, ele não para de nos olhar, de nos olhar com amor, de nos livrar de todo mal, de nos dar tudo aquilo que é necessário em todos os campos.

Creiamos nisto sempre, creiamos! Aqui somos chamados a colocar para longe de nós todo sentimento de solidão, todo sentimento de angústia e de medo, tudo porque temos um Pai e o nome dele é Deus. Ele é tão bom!

Ele nos amou a ponto de nos dar o seu próprio filho. E, se nos deu o filho, o que mais não nos dará? Então, descansemos no colo desse Pai, durmamos no colo d’Ele. Tenhamos nossos momentos de intimidade, de conversa com o Pai.

E, por exemplo, caso o desespero e a angústia surgir, oremos e voltemos o nosso olhar para Ele e digamos: ‘Pai, é teu filho, estou precisando de ti agora Pai, me pega no colo, me socorra, seque minhas lágrimas’.

Ou então, em momento mais felizes digamos: ‘Pai, olha aqui que lindo; obrigado por isso e obrigado por aquilo’. Com quanto amor nos escutará, como ama escutar a voz do filho.

Enfim, tenhamos nossos momentos íntimos com Ele. Como nos agradecerá! Filhos, comecemos a viver o céu sobre a terra, em Seu colo. Temos Pai, a mais bela e profunda experiência de amor.

Que o nosso Papai nos dê a graça de termos uma maior consciência desta paternidade e, ao mesmo tempo, de que somos seus filhos. Tu és filho, tu és filho de Deus, tu és filho do Pai.

Eu te abençoo, por intenção da Nossa Senhora, de São José, de todos os anjos e santos em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo, Amém.