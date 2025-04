A Associação Beneficente de Auxilio e Recuperação dos Hansenianos Convoca para Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária, a ocorrer no dia 24 de abril de 2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, PARECERES DA AUDITORIA INDEPENDENTE E CONSELHO FISCAL REFERENTE AO ANO DE 2024.

A Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, com sede nesta cidade, CONVOCA através do presente edital, todos os associados da ASSOCIAÇÃO, para a Assembleia Geral Ordinária , que será realizada na sede da ASSOCIAÇÃO (Centro de Convenções), localizada na Rua Lino Villachá n° 1.250, Bairro São Julião, na cidade de Campo Grande – MS, às 18:00 horas do dia 24 de abril de 2025, para deliberar a respeito da Ordem do Dia citada abaixo:

Relatório de Gestão;

Demonstrativos Contábeis e Financeiros referente ao ano de 2024;

Parecer do Conselho Fiscal referente ao ano de 2024;

Parecer da Auditoria Independente;

Informações Adicionais:

1. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18:00 horas com a presença da maioria simples dos associados (50% mais um dos associados) e, em segunda convocação, meia hora depois, às 18:30 horas, onde se instaurará com qualquer número de participantes.

Contando com a presença e participação de todos os associados, subscreve-se o presente Edital de convocação;

Campo Grande – MS, 13 de abril de 2025.

____________________________

Carlos Augusto Melke

Presidente da ABARH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA PUBLICIDADE DOS PEDIDOS DE DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS; ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS E DELIBERAÇÃO SOBRE O CENTRO DE APOIO AOS MIGRANTES – CEDAMI DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS.

A Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, com sede nesta cidade, CONVOCA através do presente edital, todos os associados da ASSOCIAÇÃO, para a Assembleia Geral Extraordinária , que será realizada na sede da ASSOCIAÇÃO (Centro de Convenções), localizada na Rua Lino Villachá n° 1.250, Bairro São Julião, na cidade de Campo Grande – MS, às 19:00 horas do dia 24 de abril de 2025, para deliberar a respeito da Ordem do Dia citada abaixo:

Publicidade dos Pedidos de Desligamentos de Associados;

Admissão de Novos Membros

Deliberação sobre o Centro De Apoio Aos Migrantes – CEDAMI

Informações Adicionais:

1. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:00 horas com a presença da maioria dos associados (50% mais um dos associados) e, em segunda convocação, meia hora depois, às 19:30 horas, onde se instaurará com qualquer número de participantes.

Contando com a presença e participação de todos os associados, subscreve-se o presente Edital de convocação;

Campo Grande – MS, 13 de abril de 2025.

____________________________

Carlos Augusto Melke

Presidente da ABARH