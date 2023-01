Tempo permanece instável com sol forte na Capital

Nesta sexta-feira (27) o tempo permanece instável, porém há possibilidade de chuvas em algumas regiões do estado, com destaque para o norte. Na Capital o sol aparece sem nuvens durante toda a manhã.

Em Campo Grande a máxima pode alcançar os 32º C com previsão de chuvas rápidas em regiões isoladas.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na região do Pantanal a temperatura máxima não deve passar dos 31ºC. Já no norte em Coxim o sol brilha forte durante todo o dia e a máxima é de 33º C.

No extremo norte em Pedro Gomes há risco de chuva forte com queda de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento de Clima e Tempo) nas regiões Centro-Sul o tempo permanece seco com sol e variação de nebulosidade.

